Награждены победители "Бакинского марафона-2018", проведенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева - ФОТОСЕССИЯ

2018-05-13 16:52 | www.apa.az | 6

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2018» среди мужчин и женщин, проходившего по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом «Победи ветер».

Как передает АПА, церемония награждения состоялась на Бакинском олимпийском стадионе. Обладатели первого места как в мужской, так и женской категориях награждены денежной премией в размера 3 000 AZN, второго места - 2 000 AZN, третьего - 1 000 AZN, а также медалями.

Отметим, что среди мужчин первое занял гражданин Украины Игорь Олефиренко, второе - иранец Мохаммад Джафар Муради, а третье – турок Омар Алканоглу. Среди женщин первое-третье места заняли соответственно гражданка Турции Фадиме Челик, украинка Валентина Полтавская и россиянка Анастасия Петрова.

Кроме того, среди соревнующихся в футболках компании «Азерсель» победителем стал Намиг Асадов, второе место занял Самир Пашаев, третье – Турал Садыхлы. Им были вручены различные подарки.