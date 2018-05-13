Беспилотник-разведчик США заметили у российской границы

2018-05-13 17:34 | www.oxu.az | 7

Беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Харьковской области.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО «Сигонелла» на Сицилии. Около 07.15 мск аппарат вошел в воздушное пространство Украины.

В 10.18 мск дрон закончил полет вдоль границы Белгородской области.

Агентство подчеркивает, что беспилотник-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом.