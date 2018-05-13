В Тбилиси возобновилась акция протеста с участием молодежи

2018-05-13 17:51 | www.trend.az | 8

Участники шедшей в течение всей субботы акции протеста, недовольные спецоперацией в ночных клубах Тбилиси, вернулись к зданию парламента в воскресенье днем, заявил один из организаторов Бека Цикаришвили, передает РИА Новости.

В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей.

Сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные за административные правонарушения уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию наркоторговцев была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.