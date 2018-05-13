Кадыров рассказал о парижском террористе

2018-05-13 18:03 | www.oxu.az | 8

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что напавший на прохожих в Париже уроженец Чечни действительно получил российский паспорт в 14 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru,Кадыров подтвердил информацию о бывшем российском гражданстве Азимов, при этом назвав его Хасаном, а не Хамзатом.

«Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции», – написал глава Чечни.

По словам Кадырова, молодой человек только родился в Чечне, а «взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило в французском обществе».

«Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!» — заключил Кадыров.

Он также выразил соболезнования семье и родственникам погибшего в результате нападения.