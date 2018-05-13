Бакинский марафон-2018: Победившие ветер, новые рекорды, каскад эмоций (РЕПОРТАЖ, ФОТО)

2018-05-13 18:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел третий «Бакинский марафон-2018», под девизом «Победи ветер!». Марафон был реализован компанией SportMarketing Group (SMG) при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона и компании Azercell Telekom. Бакинский марафон протяженностью 21 километр стартовал с площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В марафоне приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, молодежных организаций, дипломатических миссий и иностранных граждан, работающих в стране, многочисленные зарубежные гости. В марафоне мог принять участие любой человек в возрасте старше 16 лет – граждане Азербайджана и других стран. Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака, США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

Нынешний марафон был ознаменован рядом новых рекордов. Например, если в 2016 году в забеге приняло участие более 7000 человек, а в 2017 году – более 13000, то в этом году - более 18000!

Победитель среди мужчин Игорь Олефиренко (Украина) установил новый рекорд, завершив дистанцию за один час и шесть минут, тем самым побив прошлогодний рекорд Вейси Аслана (Турция, один час и семь минут). Напомним, что победитель 2016 года Намиг Асадов (Азербайджан) преодолел дистанцию за 1 ч 17 мин.

Вторым среди мужчин в нынешнем марафоне стал Магомед Джафар Муради (Иран), третьим - Омар Алканоглу (Турция). Среди женщин победительницей стала Челик Фадиме (Турция), второе место заняла Валентина Полтавска (Украина), третье - Анастасия Петрова (Россия).

По всему маршруту участников забега поддерживали DJ, группы поддержки. Вдоль маршрута через каждые три километра для участников были установлены пункты помощи. На финише у Бакинского олимпийского стадиона была организована фан-зона соревнований, где были представлены развлекательные программы для молодежи и детей, звучала музыка, предлагались различные блюда и напитки.

Здесь же прошла церемония награждения победителей в двух категориях – за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место - 3000, второе – 2000, третье – 1000 манатов. Кроме того, победителям были вручены подарки, медали и сертификаты. Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин, спонсорами были вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.

Честная спортивная борьба на протяжении всей дистанции, потрясающая теплая атмосфера среди участников и зрителей, превратили соревнование в большой праздник мира и дружбы. В комментариях корреспонденту Trend участники делились каскадом эмоций.

Победитель «Бакинского марафона – 2018» Игорь Олефиренко, трехкратный чемпион Украины по марафону, участник Летних Олимпийских игр в Рио де Жанейро в 2016 году (занял 13 место): «Впервые приезжаю в Азербайджан и потрясен вашим гостеприимством и дружелюбием, национальной кухней и красотой Баку. Надеюсь вновь приехать в Баку и добиться успеха».

Победительница среди женщин Челик Фадиме (Турция), участница международных соревнований, впервые завоевала первое место: «О проведении Бакинского марафона я узнала у своих знакомых, которые были участниками предыдущих марафонов. Я очень хотела побывать в Баку. Это мой первый визит в вашу столицу, которую полюбила всей душой, и самый большой успех на международной арене. Эмоции переполняют меня!».

Интересно, что Валентина Полтавска второй год подряд завоевывает в Баку серебро, а в Гяндже в 2017 году вовсе стала победительницей: «Азербайджан - очень удачная для меня страна, где всегда добиваюсь успеха. Соревнование организовано на самом высоком уровне. Марафоны в Баку и Гяндже объединяют людей независимо от социального статуса и возраста, национальности и вероисповедания, являются большим праздником спорта и солидарности народов».

Особенно хотелось бы отметить, что впервые в этом соревновании приняли участие паралимпийцы. Первым на велоколясках к финишу пришел Мехман Рамазанзаде: «Я не марафонец, однако принял решение испытать себя. Своей победой хочу сказать людям, чтобы никогда не падали духом: пускай смотрят на паралимпийцев, и не теряют любовь к жизни».

Первыми к финишу среди паралимпийцев на инвалидных колясках пришли воспитанники Центра профессиональной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями: среди девушек – Гяндаб Алакперли, среди парней – Шахин Гусейнов.

Участник марафона, преподаватель Центра, генеральный секретарь Азербайджанской федерации бочче, главный тренер паралимпийской сборной, ветеран Карабахской войны Ильхам Магеррамов отметил значимость соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями. «Наши воспитанники вновь доказали силу волю и непоколебимый дух на пути к победе на такой длинной и трудной для нас дистанции. Особо подчеркну следующий факт. Нас было 18 человек на инвалидных колясках, и каждый из более 18 тысяч участников старался нам помочь! Вот это и есть равенство и единство! Мы все равны в обществе! И хотелось бы выразить искреннюю признательность Фонду Гейдара Алиева за этот незабываемый праздник».