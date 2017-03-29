В Сабирабаде отец забил до смерти молотком 7-летнего сына – ОБНОВЛЕНО

2017-03-29 09:12 | www.oxu.az | 3

В Сабирабаде мужчина хладнокровно убил 7-летнего сына.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, кровавая расправа зарегистрирована в селе Уладжалы Сабирабадского района.

Житель указанного села Роял Шакир оглу Мамедов 1990 г.р. с особой жестокостью убил сына Роямина 2010 г.р.

По сообщению, освобожденный из колонии Р.Мамедов стал обвинять супругу в измене, утверждая, что отцом ребенка является другой мужчина. В ходе возникшего конфликта бывший зэк пытался убить жену, но последней удалось спастись. Решив выместить обиду на ребенке, Р.Мамедов поволок сына в подвал недействующей сельской столовой, где жестоко расправился с ним, нанеся по голове 6 ударов молотком.

Р.Мамедов и его супруга задержаны полицией.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, начато расследование.

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В Сабирабаде совершено шокирующее убийство.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, преступление зарегистрировано в селе Уладжалы Сабирабадского района. Житель села Роял Шакир оглу Мамедов 1987 года рождения насмерть забил молотком 7-летнего сына.

Роял Мамедов задержан полицией.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

С.Б.

