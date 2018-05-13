Турция выступает за продолжение сотрудничества с Великобританией после Brexit

2018-05-13 19:00 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Турция выступает за продолжение тесного экономического сотрудничества с Великобританией в период после выхода королества из Евросоюза (Brexit). Об этом сказал глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция придает особое значение сотрудничеству с Великобританией, сказал Эрдоган на брифинге перед вылетом в Лондон.

Визит президента Турции продлится до 15 мая. В рамках визита планируются встречи с королевой Великобритании Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.