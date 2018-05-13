В Индии автобус упал в ущелье: погибли семь человек

2018-05-13 19:19 | www.oxu.az | 7

По меньшей мере семь человек погибли, еще 12 получили ранения в результате падения в ущелье автобуса в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел примерно в 70 километрах от города Шимла. Полиция получила информацию о произошедшем от местных жителей, которые самостоятельно начали вызволять пострадавших из сильно поврежденного автобуса до прибытия экстренных служб. Как отмечает телеканал, к настоящему времени спасательная операция завершена, все раненые доставлены в больницы.

Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.