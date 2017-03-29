Более 1 миллиона детей могут умереть от голода

2017-03-29 09:19 | www.oxu.az | 3

Более 1 миллиона детей в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене могут умереть от голода. Для оказания им помощи Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) немедленно запрашивает 255 миллионов долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Радио ООН.

«Финансовые средства, которые необходимы в ближайшие месяцы, – лишь часть общей суммы, которая потребуется в 2017 году. Всего это 712 миллионов долларов – на 50 процентов больше, чем в прошлом году», - отметила заместитель пресс-секретаря главы ООН Фархана Хака.

В странах, охваченных голодом, засухой и конфликтами, миллионы детей недоедают, болеют, не имеют крыши над головой, не ходят в школу. В ЮНИСЕФ напоминают об уроках прошлого: в 2011 году, к тому моменту, когда в Сомали официально объявили о голоде, многие дети уже погибли.

Как подчеркивают в Детском фонде, международное сообщество не должно допустить повторения подобной ситуации.

Н.О.