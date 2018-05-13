Скончался водитель, получивший тавму во время аварии

2018-05-13 20:03 | www.oxu.az | 7
Один из пострадавших, в результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкяране 9 мая, сегодня скончался.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Гурбан Аббасов, водитель мотоцикла «Muravey», получивший черепно-мозговую травму во время столкновения с автомобилем ВАЗ 2107, умер в больнице, куда его доставили сразу после аварии.
Тело Гурбана Аббасова было передано Лянкяранскому отделению судебно-медицинской экспертизы и отделению патологической анатомии.
Следует отметить, что авария произошла 9 мая на автомагистрали Алат-Астара, проходящей через деревню Дигах.