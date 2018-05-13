Радик Исаев стал двукратным чемпионом Европы

2018-05-13 20:37 | www.oxu.az | 7

На чемпионате Европы по таэквондо, который состоялся в Казани, азербайджанская команда выиграла очередную медаль.

Как передает Oxu.Az, Радик Исаев завоевал золотую медаль в весовой категории больше 87 кг, одержав победу над всеми своими противниками. Таким образом, 28-летний спортсмен второй раз стал чемпионом Европы.

Отметим, что Исаев впервые выиграл этот титул на континентальном чемпионате в 2014 году, который проходил в Баку. В его активе есть мировое и олимпийское чемпионства.