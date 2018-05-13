ИГ взяла на себя ответственность за атаку в афганском Джелалабаде

2018-05-13 20:45 | www.trend.az | 7

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение в афганском городе Джелалабад (провинция Нангархар), сообщает ТАСС со ссыклкой на агентство Reuters.

Ранее в воскресенье террорист-смертник подорвал себя близ ворот финансового отдела таможни города. По информации агентства AFP, в результате атаки погибли не менее девяти человек, еще 36 получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.