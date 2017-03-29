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Официальный курс маната к мировым валютам на 29 марта

2017-03-29 09:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7220 и 1,8623 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

29.03.2017

1 доллар США

1 USD

1.7220

1 евро

1 EUR

1.8623

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