Официальный курс маната к мировым валютам на 29 марта
2017-03-29 09:22 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7220 и 1,8623 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
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Курсы валют и драгметаллов
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29.03.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7220
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1 евро
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1 EUR
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1.8623
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