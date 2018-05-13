"Ливерпуль" завоевал место в Лиге чемпионов, Салах установил новый рекорд

2018-05-13 21:15 | www.trend.az | 7

"Ливерпуль" на своем поле одержал победу со счетом 4:0 над "Брайтоном" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу сезона-2017/18. Благодаря этой победе "Ливерпуль" сохранил за собой четвертое место в таблице и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, пишет ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (26-я минута), Деян Ловрен (40), Доминик Соланке (63) и Андре Робертсон (85). Благодаря этой победе "Ливерпуль" набрал 75 очков и сохранил за собой четвертое место в таблице. Таким образом, "Ливерпуль" гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. 26 мая "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона сыграет с мадридским "Реалом".