Три церкви в Индонезии взорвали члены одной семьи

2018-05-13 21:35 | www.trend.az | 7

Атаки на три церкви в Индонезии совершили шесть членов одной семьи, принадлежащие к местной террористической группировке Джемаа Аншарут Даула (JAD), передает РИА Новости со ссылкой на издание Strait Times.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 13 человек и 40 пострадали.

По словам начальника полиции Тито Карнавиана, JAD связана с террористической группировкой "Исламское государство".

Карнавиан заявил, что отец семейства въехал на территорию одной из церквей на автомобиле с взрывчаткой, двое сыновей 16 и 18 лет осуществили атаку на мотоцикле, а мать и двое дочерей 9 и 12 лет подорвались на территории третьей церкви, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Карнавиан добавил, что семья ранее вернулась в Индонезию из Сирии.