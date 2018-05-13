Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

2018-05-13 21:10 | www.apa.az | 7

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Испании.

Как передает АПА, вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим стал голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

В личном зачете после пяти гонок лидирует Хэмилтон, в активе которого 95 очков, вторым идет немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (78), который занял в гонке Гран-при Испании четвертое место, на третьей позиции - Боттас (58).