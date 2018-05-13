Нетаньяху: Иерусалим останется столицей Израиля

2018-05-13 21:41 | www.oxu.az | 7

Иерусалим останется столицей Израиля в рамках любого мирного соглашения с палестинцами.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на приеме, посвященном отмечаемому израильтянами Дню Иерусалима и прибытию американской делегации на открытие дипмиссии в Иерусалиме, которое запланировано на 14 мая.

«В рамках любого мирного соглашения с палестинцами столицей Израиля останется Иерусалим», - сказал Нетаньяху.