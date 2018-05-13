Помпео рассказал о желании Трампа заменить СВПД более безопасной для Запада сделкой

2018-05-13 21:52 | www.trend.az | 8

Администрация президента Дональда Трампа хочет заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) таким соглашением, которое будет надежно ограждать США и их главных союзников в Европе от любых враждебных действий Ирана, а не только от угрозы применения им ядерных вооружений или баллистических ракет. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

"Благосостояние, достигнутое в Иране в результате выполнения СВПД, стало локомотивом враждебной деятельности Ирана. Оно подпитывало Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитную составляющую ВС Ирана - прим. ТАСС), обеспечивало ресурсы для его работы в Сирии и Ираке. Выход президента Трампа [из ядерной сделки] нацелен на то, чтобы лишить их этого благосостояния, а также ресурсов, позволяющих продолжать враждебное поведение", - пояснил Помпео.

Он снова заверил, что решение США выйти из СВПД "не направлено против европейцев". "В течение короткого срока работы госсекретарем я пытался подправить сделку. Об этом мы не смогли договориться с нашими партнерами из "европейской тройки" (Германией, Великобританией и Францией - прим. ТАСС). Я надеюсь на то, что в течение предстоящих дней или недель мы сможем согласовать такую сделку, которая будет на деле работать, на деле защищать мир от враждебного поведения Ирана, а не только от его ядерной программы и ракет", - подчеркнул Помпео.