Георгий Квирикашвили: “Противостояние неприемлемо”

2018-05-13 22:25 | www.apa.az | 8

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг, в ходе которого призвал все стороны к единству, а правоохранительные органы — к усилению мер безопасности.

Как передает АПА со ссылкой на «Новости-Грузия», премьер-министр сказал, что правоохранительные ведомства делают все для того, чтобы молодежь смогла выразить свои идеи.

«На фоне, когда государство не жалеет сил для защиты этих важнейших прав человека, категорически неприемлемо и недопустимо какое-либо противостояние, а также попытки раскола общества. Призываю правоохранительные органы максимально усилить мероприятия безопасности с целью превенции любого возможного противостояния. Еще раз повторяю, каждая сторона, любой человек имеет право свободно выразить собственную мысль, однако во время выражения своих идей недопустимо противостояние, этого мы ни в коем случае не допустим», — подчеркнул Квирикашвили.

В эти минуты у здания парламента на проспекте Руставели проходит сразу три протестных акции. Мобилизовано беспрецедентное количество полиции и спецназ, на месте установлены водяные пушки.