В Тбилиси столкновения между полицией и протестующими

2018-05-13 22:30 | www.oxu.az | 8

В Тбилиси произошла стычка между полицией и участниками акции протеста.

Как передает Oxu.Az, отмечается, что у здания парламента Грузии, а также прилегающей к нему территории проходит сразу три акции протеста, участники которых обвиняют полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркоторговцев.

Как заявили участники акции - у них нет намерения кого-то избить, или с кем-то подраться, они всего лишь хотят зажечь свечи у мемориала 9 апреля.

МВД Грузии провело обыски в популярных ночных клубах Тбилиси «Бассиани» и «Галери», после чего в городе начались беспорядки.

Ведомство отчиталось, что на протяжении трех месяцев готовило спецоперацию в клубах для выявления фактов реализации наркотических средств. Ночью 12 мая по итогам обысков в двух клубах были задержаны восемь человек.