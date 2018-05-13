В Индии 30 человек погибли из-за ливней

2018-05-13 23:10 | www.oxu.az | 5

Более 30 человек погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром, в воскресенье, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей властей, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что не менее 9 человек погибли, 28 получили ранения в результате песчаной бури и грозовых ливней, обрушившихся в воскресенье вечером на индийский штат Уттар-Прадеш.

Отмечается, что грозы унесли жизни нескольких человек в штате Западная Бенгалия на востоке страны, погибшие есть в Дели и окрестностях, а также в Южных штатах — Андхра-Прадеш и Телингана, отмечает агентство.