Умер маньяк-расчленитель Деннис Нильсен

2018-05-13 23:30 | www.oxu.az | 6

Британский маньяк Деннис Нильсен, который признался в убийстве около 15 человек, умер в тюрьме на 73-м году жизни. Причины смерти пока не уточняются.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает BBC News.

В пресс-центре тюрьмы Full Sutton под Йорком, где он содержался, уточнили, что будет проводиться независимое расследование с целью установления причин кончины Нильсена.

Убийца, совершавший преступления в 1970-1980-х годах, был осужден в 1983-м и приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в шести убийствах и двух покушениях.

Нильсен убивал и расчленял жертвы в своем доме в Лондоне. Он охотился за мужчинами, преимущественно бездомными молодыми геями, заманивал их в квартиру, а после убийства мог несколько дней находиться с трупом в одном помещении.