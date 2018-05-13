Глава МВД Грузии прибыл на акцию протеста

2018-05-13 23:33 | www.oxu.az | 6

Глава МВД Грузии Георгий Гахария прибыл на акцию в центре Тбилиси, где молодежь второй день протестует против спецоперации в столичных ночных клубах, передает Oxu.Az со ссылкой на телекомпания «Рустави 2».

По данным ТВ, «министр в эти минуты встречается с организаторами акции, на месте мобилизованы спецназ, бригады патрульной полиции и водометы».

Часть проспекта Руставели, где проходит акция, перекрыт спецназом и автобусами. Около парламента проходят как акция молодежи, так и контракция разных неправительственных организаций. Телекомпания сообщает, что участники контракции прорвали полицейский коридор, что еще больше накалило ситуацию.

В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась.

Ранее сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные за административные правонарушения уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию наркоторговцев была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.