Число жертв пыльной бури и грозы в Индии возросло до 40

2018-05-14 00:25 | www.apa.az | 7

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пыльной бури с грозой, которая обрушилась в воскресенье на северные районы Индии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of India.

Ранее приводились данные о 25 погибших.

Это уже третья подобная буря, обрушившаяся на индийский север в последние дни: 10 мая из-за удара стихии по разным оценкам погибли от 11 до 13 человек, ранее 2 мая подобный шторм, сопровождавшийся ливнем и грозой, унес жизни, по последним оценкам, около 120 человек.