В центр Тбилиси привезли «акустические пушки»

2018-05-14 00:28 | www.oxu.az | 8

Машины с «акустическими пушками» приехали в центр Тбилиси на проспект Руставели, где проходит акция молодежи и параллельно контракция, передает Oxu.Az со ссылкой на телекомпания «Рустави 2».

По данным ТВ, ситуация все еще обостренная, на проспекте мобилизован спецназ, патрульная полиция, приведены в готовность водометы.

Глава МВД Георгий Гахария все еще проводит встречу с организаторами акции.

«Акустическая пушка» была впервые применена для разгона митинга оппозиции в ноябре 2007 года, во время президентства Михаила Саакашвили.