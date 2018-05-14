Иран и Азербайджан договорились о расширении торговых связей между портами

2018-05-14 00:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Между иранскими портами и Бакинским международным морским торговым портом ведутся переговоры по расширению торгово-транспортного сотрудничества. Об этом сказал заместитель главы организации портов и судоходства Ирана Хади Хагшенас, сообщает новостное агентство Mehr.

Хагшенас отметил, что будет прилагаться больше усилий для облегчения переправки грузов через коридор Север-Юг.

«Участие иранской делегации на Всемирной конференции по портам, состоявшейся в столице Азербайджана Баку, стало подходящей возможностью обсудить и рассмотреть между двумя странами потенциал и пропускную возможность портов. Многие инвесторы не знакомы с возможностями иранских портов. С этой целью присутствие Ирана на престижных международных мероприятиях значительно поможет расширить двусторонние отношения между Тегераном и Баку», - сказал замдиректора.