В Азербайджан увеличивается турпоток из Пакистана - посол

2018-05-14 01:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - За первый квартал 2018 года Азербайджан посетили около семи тысяч туристов из Пакистана. Об этом сказал посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, сообщает Daily Times.

Посол отметил, что в Азербайджане создана хорошая туристическая инфраструктура.

«По поручению Президента Азербайджана, для пакистанских граждан были упрощены визовые процедуры, и теперь визу можно получить через интернет. В 2017 году в Азербайджан приехало около 18 000 туристов из Пакистана, и их число растет с каждым годом. Только в первом квартале 2018 года Азербайджан посетили около 7000 пакистанцев», - сказал он.

Подчеркнув важность Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), посол заявил, что этот большой проект не только улучшит инфраструктуру в Пакистане и расширит торговую деятельность, но и станет источником для налаживания связей в регионе.

Он добавил, что проект откроет широкие возможности для трудоустройства обучающейся пакистанской молодежи, а также для квалифицированных и неквалифицированных работников.