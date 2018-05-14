В Тбилиси на неделю приостановлены акции протеста движения "Белый шум"

2018-05-14 01:37 | www.apa.az | 5

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария и руководитель движения "Белый шум" Бека Цикаришвили после завершения их встречи вместе выступили на митинге у здания парламента страны.

Как передает АПА, прямую трансляцию с места событий вели телекомпании IMEDI и Rustavi 2. "Наша общая задача - мирно и спокойно завершить сегодняшний вечер, сегодняшнюю акцию", - заявил Гахария, выступая перед собравшимися. "Я предлагаю перевести диалог в рабочий режим, мы готовы к этому, готовы к реформированию наркополитики", - сказал он, призвав собравшихся прекратить акцию.

В свою очередь Цикаришвили сообщил, что "не желает эскалации напряженности и не желает противостояния с другой частью общества, которая не согласна" с позицией движения. Цикаришвили заявил, что "считает нужным в этой ситуации прекратить акцию и с понедельника в рабочем режиме в течение недели вместе с МВД продолжить работу над интересующими вопросами". Как отметил Цикаришвили, "следующий митинг движения "Белый шум" состоится 19 мая", на нем "будет объявлено о ходе работы по выполнению сегодняшних договоренностей с МВД".

Напомним, что в Тбилиси проходили акции протеста против спецоперации по задержанию наркоторговцев в ночных клубах. В ночь на 12 мая в ходе спецопераций в тбилисских клубах были задержаны 8 наркоторговцев.