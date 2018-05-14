Генсек ООН обескуражен тем, что теракты в церквях Индонезии совершены с участием детей

2018-05-14 01:40 | www.trend.az | 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил в воскресенье теракты в трех индонезийских церквях, ужаснувшись тем фактом, что в совершении нападений участвовали дети. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь осуждает террористические нападения на верующих в трех церквях в индонезийском Сурабае 13 мая. Он в ужасе от сообщений, что для совершения атак использовались дети", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш выразил соболезнования семьям жертв и желает быстрой поправки раненым. Генсек ООН также поддержал власти Индонезии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том числе путем "поощрения плюрализма, терпимости и толерантности".