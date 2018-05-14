На Гаити 15 человек погибли в результате крупного ДТП

2018-05-14 02:41 | www.apa.az | 7

Не менее 15 человек погибли, 14 получили травмы в результате крупного ДТП, произошедшего на Гаити.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, авария произошла на одной из главных автомагистралей страны неподалеку от городка Аркаэ, расположенного в 40 км к северу от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Маршрутное такси столкнулось на повороте с грузовиком, ехавшим в противоположном направлении.

По какой причине произошло ДТП, пока не известно. Все пострадавшие доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.