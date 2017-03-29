Сопредседатели встретятся с руководством ОБСЕ в Вене

2017-03-29 09:32 | www.oxu.az | 3

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируют встретиться с руководством ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов в Ханкенди.

«Мы выслушали позицию каждой из сторон. Продолжение этого разговора у нас будет в Вене, на встрече Минской группы. Мы также предполагаем встретиться с руководством ОБСЕ. Есть у нас в планах встретиться с группой Планирования высокого уровня», - заявил И. Попов комментируя итоги визита посредников в Баку и Ереван.

Он отметил, что на встречах достигнута договоренность об увеличении группы личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика на семь человек. «Есть еще ряд вопросов, связанных с техническими моментами. Это будет одна из тем, которые мы будем обсуждать в апреле, я надеюсь», - отметил Игорь Попов.

Напомним, посредники посетили Баку 11 марта, Ереван - 27 марта.

Н.О.