США предложили Франции помощь в связи с парижским терактом

2018-05-14 04:05 | www.trend.az | 9

Власти Соединенных Штатов готовы предоставить Франции любую необходимую помощь в связи с нападением террориста с ножом на прохожих в центре Парижа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает ТАСС.

"Мы солидарны с французским народом и их правительством <...> и готовы предоставить любую необходимую помощь", - отметила она, "решительно осудив" "подлый акт терроризма".

"Подобные действия только укрепляют решимость [возглавляемой США] международной коалиции одержать победу над ИГ и искоренить ее", - заключила Сандерс.