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Официальный курс маната к мировым валютам на 29 марта (версия 2)

2017-03-29 09:37 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7220 и 1,8623 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

29.03.2017

1 доллар США

1 USD

1.7220

1 евро

1 EUR

1.8623

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3161

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1105

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9186

1 бразильский реал

1 BRL

0.5484

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4688

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1324

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1546

1 чешская крона

1 CZK

0.0689

1 чилийский песо

1 CLP

0.2587

1 китайский юань

1 CNY

0.2498

1 датская крона

1 DKK

0.2503

1 грузинский лари

1 GEL

0.7036

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2217

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1371

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0129

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.195

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7354

1 израильский шекель

1 ILS

0.4761

1 канадский доллар

1 CAD

1.2857

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6589

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1141

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3894

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0905

1 молдавская лея

1 MDL

0.0885

1 египетский фунт

1 EGP

0.0944

1 норвежская крона

1 NOK

0.2021

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0486

1 польский злотый

1 PLN

0.4391

1 российский рубль

1 RUB

0.0302

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2328

1 саудовский риал

1 SAR

0.4592

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3521

1 турецкая лира

1 TRY

0.4708

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.057

1 таджикский сомони

1 TJS

0.2085

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4927

1 украинская гривна

1 UAH

0.0635

100 японских иен

100 JPY

1.549

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2068

Золото (1 унция)

1 XAU

2164.9845

Серебро (1 унция)

1 XAG

31.0477

Платина (1 унция)

1 XPT

1660.008

Палладий (1 унция)

1 XPD

1355.214

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