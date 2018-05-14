В Индонезии в жилом доме произошел взрыв

2018-05-14 04:42 | www.apa.az | 9

Взрыв самодельного устройства произошел в жилом доме индонезийской провинции Восточная Ява.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний.

По поступающей информации, инцидент произошел на пятом этаже одного из жилых комплексов города Сидоарджо в воскресенье вечером. В квартире также находились двое маленьких детей, которые не пострадали и были эвакуированы.

В воскресенье в административном центре этой же провинции городе Сурабая произошла серия терактов около трех церквей. В результате устроенных ими взрывов погибли 11 человек, более 40 получили ранения.