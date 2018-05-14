Детская сборная Украины по футболу попала в ДТП в Белоруссии

2018-05-14 05:34 | www.apa.az | 8

Детская украинская сборная по футболу попала в дорожно-транспортное происшествие в Каменецком районе Белоруссии.

Как передает АПА со ссылкой на БЕЛТА, один ребенок 2005 г.р. погиб, шестеро детей доставлены в Каменецкую центральную больницу. Состояние одного из детей оценивается тяжелое.

Инцидент произошел на 54-м км автодороги Р-98 в районе деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Renault совершил столкновение с двигавшимся в том же направлении трактором.