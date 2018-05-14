В Индонезии в жилом доме произошел взрыв, три человека погибли

2018-05-14 05:47 | www.trend.az | 8

Взрыв самодельного устройства произошел в жилом доме индонезийской провинции Восточная Ява, погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Detik.

По поступающей информации, инцидент произошел на пятом этаже одного из жилых комплексов города Сидоарджо в воскресенье вечером. В квартире также находились двое маленьких детей, которые не пострадали и были эвакуированы. Представители полиции считают, что погибшие пытались сделать самодельную бомбу, однако случился неконтролируемый подрыв.