Абэ хочет, чтобы Трамп напрямую рассказал ему об итогах встречи с Ким Чен Ыном

2018-05-14 06:24 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что президент США Дональд Трамп напрямую расскажет ему об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Об этом он заявил в понедельник в ходе парламентского заседания, передает ТАСС.

"Я намерен поддерживать тесную связь с президентом Трампом в преддверии саммита лидеров США и Северной Кореи. В частности, для того, чтобы изложить позицию Японии, я намерен использовать саммит G7, который пройдет в Канаде в июне. Кроме того, после завершения переговоров США и Северной Кореи на высшем уровне я хотел бы напрямую услышать об их результатах от президента Трампа. Пока ведется согласование о том, каким образом это будет организовано", - сказал он.

По словам Абэ, Япония продолжит требовать от КНДР полного избавления не только от ядерного оружия, но и от различных видов баллистических ракет, включая ракеты средней и малой дальности.