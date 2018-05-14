Азербайджан завершает выкуп доли зарубежных подрядчиков на месторождениях цветных металлов (Эксклюзив)

2018-05-14 07:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Государственная компания AzerGold завершает процедуру выкупа доли зарубежных подрядчиков в некоторых рудниках и месторождениях в Азербайджане, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель правления компании Закир Ибрагимов.

"Работы по приему и сдаче с компаниями-учредителями операционной компании AIMROC находятся на завершающей стадии", - сказал Ибрагимов.

В 2016 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ряде мероприятий в сфере изучения, исследования, разведки и разработки рудников "Гарадаг", "Човдар", "Гёйдаг", "Дагкесемен", участка "Кохнемадан" и месторождений Кюрекчайского бассейна. Распоряжение предусматривало, в том числе, выкуп долей зарубежных подрядчиков в этих рудниках и месторождениях.

Ранее Ибрагимов сообщил Trend, что для выкупа долей зарубежных подрядчиков государство выделит необходимые средства. Однако об общей их стоимости можно будет говорить только после завершения приема-сдачи активов и подготовки рабочей программы разработки этих месторождений.

Председатель правления ЗАО также исключил возможность появления в ближайшее время в Азербайджане новых компаний по добыче цветных металлов. По словам Ибрагимова, в настоящее время в этом направлении новых переговоров не ведется.

"Добычу драгоценных металлов AzerGold осуществляет самостоятельно. Для этого у нас достаточно кадровых и материально-технических ресурсов. В то же время, для расширения масштабов осуществляемых работ AzerGold придает важное значение сотрудничеству в области привлечения финансовых ресурсов, инвестиций, обмена мнениями и опытом. Вместе с тем, с целью разработки оценочных документов ЗАО активно сотрудничает со всемирно известными консалтинговыми компаниями. Кроме этого, наши иностранные партнеры оказывают нам содействие в геологических, геодезических, гидрологических исследованиях, а также в проведении лабораторных анализов", - отметил Ибрагимов.