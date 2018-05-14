В Индонезии у офиса полиции произошел взрыв, есть погибшие

2018-05-14 07:33 | www.apa.az | 8

Взрыв произошел в понедельник рядом с главным офисом полиции в индонезийском городе Сурабая (провинция Восточная Ява).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взорвался припаркованный возле здания полиции автомобиль.

По предварительным данным, погибли 7 человек.

Между тем, по сообщению полиции число погибших в результате терактов в трех церквях города Сурабая выросло до 17 человек, еще 45 получили ранения. Ранее полиция сообщила, что исполнителями терактов стала семья из шести человек, среди которых трое несовершеннолетних.