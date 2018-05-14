Взрыв в индонезийском городе Сурабая унес жизни семи человек

2018-05-14 07:44 | www.trend.az | 7

Не менее семи человек погибли в результате взрыва у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии Сурабая, передает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Ранее издание Jakarta Globe сообщило, что взрыв произошел рядом с полицейским участком в Сурабае. На кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге Jakarta Globe в Twitter, показано, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается. Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня.

​"Наши сотрудники идентифицируют жертвы. К настоящему времени их семь. Мы все еще собираем данные ", — заявил представитель полиции газете.