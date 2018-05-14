В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за разбившегося стекла

2018-05-14 08:14 | www.trend.az | 9

Пассажирский самолет Airbus А319 Sichuan Airlines совершил в понедельник утром экстренную посадку в аэропорту города Чэнду (административный центр юго-западной провинции Сычуань) из-за разбившегося стекла в кабине пилотов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта в социальной сети Weibo.

В сообщении говорится, что борт следовал из города центрального подчинения Чунцин в Лхасу (административный центр Тибетского автономного района).

"У борта А319 при прохождении воздушного пространства над Чэнду разбилось стекло в кабине пилота, после чего самолет передал аварийный код 7700 и совершил посадку в аэропорту города", - указывается в сообщении. Как отмечается в заявлении аэропорта, один из членов экипажа пострадал.