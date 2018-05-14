Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа

2018-05-14 08:53 | www.oxu.az | 8

Израильский футбольный клуб «Бейтар» добавит к своему названию фамилию действующего президента США Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Deadspin.

Накануне открытия в Иерусалиме нового посольства США, руководство местного «Бейтара» решило сменить название в честь американского лидера. Клуб будет носить полное название «Бейтар Трамп Иерусалим». Как написано на официальной странице клуба в Facebook, это ответный жест на любовь и поддержку американского президента.

Иерусалимский клуб - шестикратный чемпион страны. Семь раз «Бейтар» завоевывал кубок Израиля и дважды становился обладателем суперкубка.