Стали известны победители “Barama Hackathon 2018”

2018-05-14 08:51 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Объявлены победители проекта Hackathon по Азербайджану, известного как довольно престижное соревнование. Итак, победителями очередного проекта обучающего и соревновательного характера, успешно реализованного центром инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Теlecom при поддержке PASHA Bank стали: первое место – «Dev adamlar», второе место – «Brogrammers», третье место – «Web's Dragons». Победители были награждены ценными призами и сертификатом от Azercell, Центра Barama и PASHA Bank.

Соревнование "Hackathon" считается марафоном программистов и проводится уже в пятый раз по инициативе центра инноваций и предпринимательства Barama. В рамках проекта программисты разрабатывают цифровые ресурсы на определенную тему за короткий промежуток времени. На этот раз разработчикам было поручено создать автономную платформу для Azercell, предоставляющую клиентам информацию о состоянии своего устройства в режиме реального времени с помощью SMS и внутриплатформенных уведомлений. Соревнование c участием 14 команд продолжалось 36 часов.

Информационную поддержку проекту оказал портал technote.az

и Барама-медиа. Сеть ресторанов Özsut выступила в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Во время соревнования PASHA Insurance обеспечила участников скорой медицинской помощью.

Центр инноваций и предпринимательства Barama – первый центр инкубации в Азербайджане - отличается богатым опытом, связями с профессиональными менторами и поддержкой влиятельных сотрудников. Barama в основном поддерживает и создаёт ИТ проекты, «облачные» вычисления (Cloud Computing) и бизнес-решения, игры, ИВ, Fintech, инновационные решения в сельском хозяйстве, Виртуальную реальность, Развитую реальность и Искусственный Интеллект. До настоящего времени центр организовал в Азербайджане международные соревнования и бизнес-мероприятия, содействовал стартапам в создании своего бизнеса, оказании инновационных услуг и привлечении новых клиентов.