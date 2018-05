Еще один взрыв в Индонезии: погибли 7 человек

2018-05-14 09:10 | www.oxu.az | 7

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии Сурабая

Как передает Oxu.Az, на кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге газеты Jakarta Globe в Twitter, видно, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один на одном из них срабатывает бомба.

Сообщается, что несколько полицейских получили ранения.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z