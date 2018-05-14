В Индии жертвами песчаной бури и ливней стали более 60 человек

2018-05-14 09:16 | www.trend.az | 7

Свыше 60 человек погибли, десятки получили ранения вследствие мощной песчаной бури и грозовых ливней, которые обрушились в воскресенье вечером на различные районы Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Ранее стало известно о 30 погибших. Как отмечает телеканал, в значительной степени от непогоды пострадали штаты Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия, а также столичный округ Дели.

Наибольшее число погибших зарегистрированы в штате Уттар-Прадеш — там жертвами удара стихии стали 38 человек. Кроме того, в этом же штате непогода уничтожила около 100 домов. В Западной Бенгалии погибли 12 человек, в том числе дети. Заставшая врасплох индийскую столицу песчаная буря унесла жизни пяти человек.