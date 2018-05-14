ABD ve BAE'den Türkiye'ye Afgan oyunu!

2018-05-14 09:14 | www.trend.az | 1

Türkiye’nin insani yardım hassasiyeti bazı ülkeler tarafından kendisine karşı bir stratejik silaha dönüştürülmek isteniyor. İran üzerinden Türkiye’ye gelen Afgan mülteci meselesinin arkasından ABD ve BAE gibi Körfez ülkeleri çıktı.

Türkiye’ye gelen Afgan akının altından Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika’nın ‘mikseri’ John Bass çıktı. Taliban ve El Kaide aracılığıyla göçmenleri Türkiye’ye yönlendiren BAE, bu oyunla Türkiye’nin insani yardım hassasiyetini istismar ederek, özellikle Suriye’de işbirliği halinde olduğu komşusu İran ile arasını açmayı hedefliyor.

İran üzerinden Türkiye'ye son aylardan binlerce göçmen geldi. Ancak görünürde ‘insani’ olan bu akının bir oyun olduğu öğrenildi. Türkiye’ye dayanan Afganlıları, El- Kaide ve Taliban aracılığı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkelerinin özellikle Türkiye’ye yönlendirdiği ortaya çıktı. Hatta bu ülkelerin kirli planları için insan kaçakçılarını parasal olarak da desteklediği belirtiliyor. Bu oyunla Türkiye’nin ‘insani yardım hassasiyeti’ istismar edilerek özellikle Suriye’de işbirliği halinde olduğu komşusu İran ile arasının açılması hedefleniyor. ABD’nin Afganistan Büyükelçisi John Bass, Afganistan’a gittikten sonra gerçekleşen bombalı saldırıların artması ve İran üzerinden Türkiye’ye göç akını yaşanması dikkat çekici bulunuyor.

BİRDEN ORTAYA ÇIKTILAR

İran üzerinden Türkiye'ye özellikle 2018’in son 3 ayı olmak üzere yaşanan insan göçünde büyük artış gözleri hareketliliğe çevirdi. Kısa sürede Afgan göçmen rakamı 20 bine dayandı. Binlerce kilometrelik mesafeyi çoğu zaman yürüyerek gelen göçmenler, Iğdır, Ağrı, Van üzerinden Türkiye'ye geçti. Rakam 2018’in toplamında ise 30 bine dayanarak 29 bin 899 göçmene ulaştı. Türkiye, söz konusu göçmenlerin 7 bin 100’ünü ülkelerine uçaklarla geri gönderdi.

ARAP EMİRLİKLERİ PARMAĞI

Nihai hedefleri Avrupa olarak gösterilen ve kısa sürede büyük rakamlara ulaşan Afgan göçmen trafiğinin perde arkası bilgileri yaşanan hareketliliğin bir oyun olduğunu gözler önüne sererken, şüpheli olarak da oklar Türkiye karşıtı politikalarıyla Orta Doğu’da öne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’ne yöneliyor. BAE ve Bazı Körfez ülkeleri tarafından El- Kaide ve Taliban da aracı olarak kullanılarak göçmenlerin özellikle Türkiye’ye yönlendirdiği bildirildi. Hatta bu amaç için oluşturulan organizasyon kapsamında ‘Yeter ki bu kişileri Türkiye’ye götürün’ denilerek insan kaçakçılarına para dahil her türlü desteğin verildiği belirtiliyor.