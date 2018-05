İndoneziyada iki gündə dörd terror aktı - VİDEO

2018-05-14 09:24 | www.oxu.az | 7

İndoneziyanın sayca ikinci ən iri şəhəri olan Surabayada polis məntəqəsinin qarşısında partlayış baş verib.

Oxu.Az “RİA Novosti”yə istinadla xəbər verir ki, hadisə zamanı azı yeddi nəfər həlak olub.

Partlayışa görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z