Жалобы абитуриентов рассмотрит Апелляционная комиссия

2018-05-14 09:42 | www.oxu.az | 8

Создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений абитуриентов в связи с содержанием тестовых заданий, использованных на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей 13 мая.

Об этом Oxu.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

По информации, Апелляционная комиссия заседает по адресу: Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (в здании Бакинского азиатского университета).

Абитуриенты могут обращаться в Апелляционную комиссию 14-16 мая с 10:00 до 17:00, предъявив удостоверяющий личность документ.

Отметим, что после завершения деятельности Апелляционной комиссии обращения по поводу содержания тестовых заданий и по другим поводам не рассматриваются.

Эльвин Пашазаде

