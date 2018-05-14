Азербайджанские депутаты отправились в Грузию

2018-05-14 09:48 | www.oxu.az | 8

Члены рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Милли Меджлиса Афлатун Амашов (возглавляет группу), Кямиля Алиева, Пярвин Кязымзаде, Нагиф Гамзаев, Расим Мусабеков и Хикмет Мамедов отправились с визитом в Грузию.

Как передает Oxu.Az, в рамках визита, реализуемого на основе приглашения группы дружбы парламентов Азербайджана и Грузии, будут проведены обсуждения по развитию межпарламентских связей между двумя странами.

Члены делегации Милли меджлиса также проведут встречи с рядом официальных лиц Грузии.