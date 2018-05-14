Президент Туркменистана недоволен деятельностью химического госконцерна

2018-05-14 09:43 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Председателю государственного концерна "Туркменхимия" Ныязлы Ныязлыеву объявлен выговор.

Соответствующее распоряжение "за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за проводимыми концерном работами" подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Основной целью работы "Туркменхимия" является обеспечение потребностей народного хозяйства и населения Туркменистана в минеральных удобрениях и химической продукции, а также их экспорт.

Госконцерн "Туркменхимия" был создан в 2007 году с целью организации управления предприятиями, производящими и распределяющими минеральные удобрения и химическую продукцию в Туркменистане.